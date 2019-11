Nassirya: Capone, 'riconoscenza a eroi impegnati in missioni internazionali'

Roma, 12 nov. (Adnkronos) - "In occasione dei 16 anni dall’attentato di Nassirya rendiamo onore ai nostri soldati caduti per difendere la democrazia e la sicurezza internazionale e ci stringiamo intorno alle loro famiglie. Un grande ringraziamento a tutti gli Eroi che rischiano la propria vita nelle missioni all’estero, mi riferisco in particolare ai 5 militari che in questi giorni sono rimasti feriti nel vile attentato terroristico a Kirkuk, in Iraq". Così in una nota il segretario generale dell’Ugl, Paolo Capone. "L’Ugl esprime riconoscenza a tutte le Forze Armate che sono in prima linea per incoraggiare i processi di pace e combattere il terrorismo", conclude.