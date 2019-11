Industria: in Lombardia produzione manifatturiera +1,1%

Milano, 12 no. (Adnkronos) - Dati positivi per il settore manifatturiero in Lombardia. Nel terzo trimestre 2019, secondo i dati di Confindustria Lombardia, si registra un incremento congiunturale della produzione industriale pari a +1,1%, "dopo la forte caduta circa della stessa intensità fatta registrare nel trimestre precedente". La variazione tendenziale, anch’essa positiva (+0,9%) permette alla variazione media dei primi tre trimestri dell’anno di mantenere il segno positivo (+0,3%), ma l’intensità della crescita è minima e pari a un decimo di quella dello scorso anno (+3%). Anche il dato congiunturale delle aziende artigiane manifatturiere è positivo (+0,9%) come anche il dato tendenziale (+1,9%) e questi risultati consentono alla variazione media dei primi tre trimestri di attestarsi al +0,6%, anche in questo caso in rallentamento rispetto alla crescita media annua del 2018 (+1,9%).