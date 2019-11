Nato: Mattarella, 'fondamentale per Europa e Usa'

Roma, 12 nov. (Adnkronos) - L'Alleanza della Nato è di "fondamentale importanza, da decenni è fonte di pace, di sicurezza, di benessere per l'Europa e per gli Stati e richiede che ogni ostacolo che viene presentato venga superato e assorbito, per mantenere il ruolo fondamentale di questo rapporto e di questa alleanza". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell’incontro con il Presidente del Portogallo Marcelo Rebelo de Sousa.