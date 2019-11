Salute: il 7 dicembre Agemony a Milano promuove buon pratiche

Roma, 12 nov. (Adnkronos) - L'importanza della Medicina Funzionale e le differenze con quella convenzionale saranno gli argomenti che verranno affrontati nel corso del convegno 'Agemony sostiene la Medicina Funzionale - La grande sfida alle malattie croniche degenerative' organizzato da Agemony, il portale diretto dal dott. Massimo Spattini, che si svolgerà il prossimo 7 dicembre all'Hotel Michelangelo a Milano.

Tra i relatori il dott. Enrico Bevaqua, Medico Chirurgo specialista in medicina funzionale e nutrizionale; il prof. Alessandro Gelli, docente e coordinatore scientifico del corso di Alta Formazione 50 Ecm; il dott. Damiano Galiberti, Medico Chirurgo specialista in Scienza dell'Alimentazione e nutrigenomica e Presidente dell'Amia - Associazione Medici Italiani Anti-Aging; il dott. Davide Antoniella, Osteopata, Chinesiologo, Preparatore Atletico professionista. Presente anche il direttore di Agemony, il dott. Massimo Spattini, Medico Chirurgo Specializzato in Scienza dell’Alimentazione e Medicina dello Sport.

Riportare l'essere umano al centro del rapporto medico-paziente. E' questo l'obiettivo della "Medicina Funzionale", il nuovo approccio diagnostico terapeutico che tende ad individuare le cause di un certo sintomo senza sopprimerlo a priori in maniera automatica. Una medicina che riporta, quindi, l’essere umano al centro del rapporto medico-paziente e che ne indaga la cronobiologia, i movimenti ormonali, l’approvvigionamento dei nutrienti, l’attività fisica svolta, i pensieri ricorrenti etc.