Nordest: Simonato (Intesa Spaolo), '4,7 mld a medio e lungo termine a famiglie e imprese'

Padova, 12 nov. (Adnkronos) - “Con circa 115 mila pmi clienti e circa 100 filiere che impiegano 1.230 fornitori per un volume d’affari complessivo di 7,4 miliardi di euro, la nostra direzione regionale affianca ogni giorno lo sviluppo e la crescita del Triveneto in Italia e nel mondo. - sottolinea Renzo Simonato, direttore regionale Veneto, Friuli VG e Trentino AA – Intesa Sanpaolo sta facendo la propria parte per promuovere l’internazionalizzazione, ricordo la recente missione in Cina a cui hanno partecipato diverse aziende trivenete dell’agribusiness, la crescita dimensionale e lo sviluppo delle imprese anche attraverso l’ingresso in Elite che ha visto coinvolte 15 aziende del nostro territorio e al nostro programma di basket bond, a cui hanno già aderito le prime tre aziende trivenete per un’emissione obbligazionaria pari a 16 milioni di euro. Oltre alla consulenza, non facciamo mancare il credito; nei primi nove mesi infatti abbiamo erogato circa 4,7 miliardi a medio e lungo termine a famiglie e imprese del Nordest.”