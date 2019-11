Lavoro: al via domani in Veneto 16 borsini dell'occupazione per 2 mila posti

Venezia, 12 nov. (Adnkronos) - Si svolge domani 13 novembre in Veneto la quarta edizione di Incontralavoro, l’iniziativa di recruiting promossa da Regione del Veneto e Veneto Lavoro, in collaborazione con Almalaurea, nei Centri per l’impiego del territorio regionale.

Incontralavoro domani coinvolgerà circa 250 aziende e agenzie per il lavoro del territorio, interessate a reperire nuovi occupati, e 3.500 candidati alla ricerca di un nuovo o diverso impiego, per un totale di oltre 2.000 posti di lavoro disponibili in tutto il Veneto.