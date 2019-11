Criminalità: Ossif, tra 2014 e 2018 rapine in banche -67%, in tabaccherie -24%**

Roma, 12 nov. (Adnkronos) - Tra il 2014 e il 2018, le rapine in banca si sono ridotte di oltre due terzi (-67%). Quelle nelle farmacie e ai distributori di carburante si sono quasi dimezzate (rispettivamente -46% e -45%). Le rapine negli uffici postali e negli esercizi commerciali si sono ridotte di circa un terzo. Nelle tabaccherie sono diminuite del 24%. Sono questi i principali risultati che emergono dal decimo Rapporto Intersettoriale Ossif sulla criminalità predatoria, presentato oggi a Roma in occasione de 'Gli Stati Generali della Sicurezza 2019', l’appuntamento annuale in cui la Direzione Centrale Polizia Criminale, le banche e gli esponenti di settori economici più rilevanti si confrontano sulle dinamiche e sui fenomeni criminali.