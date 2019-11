Criminalità: Ossif, rapine in calo del 28% in ultimi 4 anni**

Roma, 12 nov. (Adnkronos) - Aumenta la sicurezza nelle banche italiane e nei settori economici più esposti ai cosiddetti reati predatori, anche grazie alla proficua collaborazione dell’Abi con la Direzione Centrale Polizia Criminale. Nel 2018 le rapine denunciate sono state 28.441, quasi 11 mila in meno rispetto al 2014, con una diminuzione del 28%. Sono questi i principali risultati che emergono dal decimo Rapporto Intersettoriale Ossif sulla criminalità predatoria, presentato oggi a Roma in occasione de 'Gli Stati Generali della Sicurezza 2019', l’appuntamento annuale in cui la Direzione Centrale Polizia Criminale, le banche e gli esponenti di settori economici più rilevanti si confrontano sulle dinamiche e sui fenomeni criminali.