Maltempo: Venezia, stamane acqua alta a un metro e 27 cm

Venezia, 12 nov. (Adnkronos) - Stamane a Venezia e a Chioggia, intorno alle 5.30, sono state fatte suonare le sirene d'allarme che hanno avvisato la popolazione dell'arrivo acqua alta. Alle 10.20 la marea si è fermata a 127 centimetri. Il massimo registrato in mare è stato di 137 centimetri. Restano comunque confermate le previsioni di acqua alta molto sostenuta, con il prossimo massimo previsto per stasera alle 23 con 140 centimetri. Un altro picco di 145 centimetri è invece previsto per le 10,25 di domani mattina.

Rispetto alle previsioni di un'alta marea con picchi eccezionali, spiega il Centro maree del Comune di Venezia, l'acqua alta a 127 cm è stata causata dal ritardo della perturbazione, che ha mitigato in parte l'effetto dei venti di scirocco e dell'onda di Sessa nel mare Adriatico.