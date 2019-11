Export: Intesa Spaolo, Pmi Nordest a +8,6 mld, +1,3% nel secondo trimestre 2019 (3)

(Adnkronos) - Nell’agroalimentare un buon aumento delle esportazioni si è verificato per i vini del veronese (+8,3%) i dolci e pasta veronesi (+34,3%) e le carni di Verona (1,6%). Positivi gli incrementi anche per la termomeccanica di Padova (+5,3%), la meccanica strumentale di Vicenza (+1,1%) e le materie plastiche di Treviso, Vicenza e Padova (+1,3%). Per la prima volta dopo una serie ininterrotta di 39 trimestri con segno positivo, il Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene ha registrato un calo del -4,9% nel secondo trimestre 2019 (pari a -9, 3 milioni di euro) quasi interamente attribuibile ad una riduzione delle vendite nel Regno Unito e in Germania, nonostante Canada, Francia e Stati Uniti abbiano continuato a crescere.

Effetti frenata economia tedesca solo su alcuni dei distretti veneti. Il rallentamento dell’economia tedesca non ha impedito a 12 distretti dei 26 veneti di crescere nelle esportazioni verso questo mercato di sbocco di primaria importanza, con un incremento finale nel secondo trimestre 2019 del 2,1 %. Tra i distretti migliori tre sono specializzati in beni di consumo (occhialeria di Belluno, vini del veronese e legno e arredo di Treviso), seguiti da due distretti legati alla meccanica (Termomeccanica di Padova e Meccanica strumentale di Vicenza). Tra i distretti invece che hanno ridotto le esportazioni verso la Germania, solo alcuni possono essere stati condizionati dalle difficoltà incontrate dalla filiera del valore del settore automotive tedesco: si tratta della concia di Arzignano e delle materie plastiche di Treviso, Vicenza e Padova.