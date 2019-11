Ex Ilva: Conte scrive a ministri, 'aprire Cantiere Taranto, proposte a Cdm giovedì' (2)

(Adnkronos) - "Per questo, reputo necessario -prosegue il presidente del Consiglio- aprire un 'Cantiere Taranto', all’interno del quale definire un piano strategico, che offra ristoro alla comunità ferita e che, per il rilancio del territorio, ponga in essere tutti gli strumenti utili per attrarre investimenti, favorire l’occupazione e avviare la riconversione ambientale".

"I processi di ristrutturazione o riconversione del tessuto industriale e delle infrastrutture di una determinata area geografica -come dimostrano alcune esperienze in Italia e in Europa- si portano a compimento solo attraverso politiche coordinate e sinergiche, che coinvolgano tutti gli attori istituzionali -in primis il governo-, le associazioni di categoria, i comitati locali e tutte le forze produttive del Paese".

"A tal fine, in vista del prossimo Consiglio dei ministri di giovedì 14 novembre, ti invito, nell’ambito delle competenze del tuo dicastero, ad elaborare e, ove fossi nella condizione, a presentare proposte, progetti, soluzioni normative o misure specifiche, sui quali avviare, in quella sede, un primo scambio di idee. La discussione potrà quindi proseguire all’interno della cabina di regia che ho intenzione di istituire con l’obiettivo di pervenire, con urgenza, a soluzioni eque e sostenibili".