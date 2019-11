Ex Ilva: Furlan, 'positivi emendamenti Iv per ripristino scudo penale'

Roma, 11 nov. (Adnkronos) - "Sono un fatto indubbiamente positivo gli emendamenti al decreto fiscale presentati oggi da Italia Viva, uno valido per il caso di specie dello stabilimento di Taranto ed uno in via generale per le imprese impegnate nell'ambito del processo produttivo in un'opera di bonifica ambientale. L’unica alternativa rimane l’emanazione di un decreto legge d’urgenza del Governo che ripristini subito lo scudo penale cosi come hanno chiesto unitariamente da tanti giorni la Cisl insieme a Cgil e Uil". Lo sottolinea in una nota la segretaria generale della Cisl Annamaria Furlan.

"Bisogna togliere ogni alibi ad ArcelorMittal, sgombrando questa materia dal tavolo e nello stesso tempo varare un provvedimento generale valido per tutte le imprese impegnate in processi industriali legati alla salvaguardia dell’ambiente. Speriamo che prevalga senso di responsabilita’ in modo da riprendere la strada della trattativa per evitare la chiusura dell’ex Ilva ed i licenziamenti", conclude Furlan.