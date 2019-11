Nato: Gentiloni, 'ha di fronte sfide ma non bisogna liquidarla'

Fiona May: Balotelli? Ingiusto attaccare qualcuno mentre lavora

Roma, 11 nov. (askanews) - Razzismo, indifferenza, pregiudizio. Fiona May, campionessa di salto in lungo, non ama parlare di razzismo nello sport. Soprattutto precisa che "il calcio è un mondo a sè". E in merito all'episodio di discriminazione razziale verso Mario Balotelli, l'atleta britannica naturalizzata italiana, commenta: "Nel mondo dell'atletica non c'è, non c'è spazio, non esiste...per ...