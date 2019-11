Pd: Zingaretti a New York, incontri con Clinton e De Blasio

Roma, 11 nov. (Adnkronos) - "Oggi a New York per la mia prima visita negli Stati Uniti da segretario del Pd. Saranno due giorni ricchi di incontri in primo luogo con i Democratici Americani. Oggi Bill Clinton, poi Bill De Blasio, nel pomeriggio l’assemblea con il circolo Pd New York e domani sarò a Washington. Al centro degli incontri, Europa e rapporto con gli Usa, battaglie comuni contro le destre e i nazionalismi. Noi ci siamo. All over the world to change it". Lo scrive Nicola Zingaretti su Fb.