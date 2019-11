Manovra: Consorzio Bresaola Igp, da plastic tax +3 mln l’anno

Sondrio, 11 nov. (Adnkronos) - La plastica tax potrebbe comportare 3 milioni di euro in più l’anno per il comparto della Bresaola della Valtellina Igp. "Se la plastic tax fosse applicata così come è stata pensata nella prima bozza della manovra potrebbe comportare un maggior costo di 3 milioni di euro l’anno", ha affermato Claudio Palladi, vicepresidente del Consorzio della Valtellina Igp e amministratore delegato di Rigamonti, leader mondiale nella produzione della bresaola, a margine della 7a edizione Valtellina Wine Trail.

"Un aumento di costi che si aggiungerebbe all’aumento già programmato dal Conai per lo smaltimento degli imballaggi" ha spiegato Palladi. Il 40% della bresaola infatti, viene venduto in vaschetta in confezioni di plastica monouso, ed "è l’unica opzione possibile per garantire che il prodotto arrivi integro al consumatore".

Del resto "non c’è industria alimentare che non si sia posta il problema di confezioni riciclabili e quindi sostenibili dal punto di vista ambientale. Il tema sarà oggetto di un incontro a Milano, promosso da Assocarni, a Milano", ha concluso Palladi.