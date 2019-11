Auto: Anfia, produzione -20% in primi 9 mesi 2019 (3)

(Adnkronos) - Gli ordinativi per il settore automotive nel suo complesso risultano in calo del 14,2% ad agosto (risultato di una componente interna a -22,6% e di una componente estera in ribasso del 5,5%). Nei primi otto mesi del 2019, gli ordinativi diminuiscono dell’11,9% (-14,3% nel mercato interno e -8,7% nel mercato estero).

Gli ordinativi totali dell’industria in senso stretto (escluso il comparto Costruzioni), invece, presentano una flessione del 10% nel mese di agosto (-4% la componente interna e -16,3% la componente estera) e del 3% nei primi otto mesi del 2019 (-1,2% la componente interna e -5,3% la componente estera).

Il fatturato del settore automotive, infine, presenta una variazione negativa del 9,6% ad agosto (-7% il fatturato interno e -12,1% quello estero). Nei primi otto mesi del 2019, il fatturato è in flessione dell’8,6% (-12,1% il fatturato interno e -3,7% quello estero). Per l’industria in senso stretto (escluso il comparto Costruzioni), il fatturato risulta in calo del 5,2% nel mese (-4,7% sul mercato interno e -6,2% sui mercati esteri) e chiude a -0,4% il periodo gennaio-agosto 2019 (-0,4% sia sul mercato interno che sui mercati esteri).