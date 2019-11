Iraq: comandante Cc Sicilia, 'caduti attentato sono motivo di esempio'

Palermo, 11 nov. (Adnkronos) - "Nel giorno dell’attentato di Nassiriya si ricordano tutte le vittime delle missioni internazionali di pace. Dopo quel giorno, le Forze armate hanno percepito la vicinanza della nazione, così come anche i familiari delle vittime percepiscono in questo momento la nostra vicinanza. I vostri cari sono i nostri cari. I caduti nel vile attentato sono per noi motivo di esempio e ispirazione alla nostra azione quotidiana sia in patria che all’estero. Purtroppo, ieri, si è verificato una altro attentato alle nostre Forze armate in teatro internazionale con il ferimento di cinque militari dei reparti speciali". Così il comandante della Legione Carabinieri Sicilia generale Giovanni Cataldo durante le celebrazioni per il 16° anniversario dell'attentato di Nassirya.

Presente anche il comandante militare dell’Esercito in Sicilia generale Maurizio Angelo Scardino che ha ribadito la sua apprensione per l'attentato di ieri e ha rivolto il suo commosso pensiero a tutti coloro che hanno perso la vita impegnati nelle aree di crisi o per dare alle popolazioni oppresse la speranza di un futuro migliore. Stamattina il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè ha deposto una corono d’alloro alla targa posta in memoria dei caduti siciliani posta a Palazzo dei Normanni e un'altra corona è stata deposta alla caserma Carlo Alberto dalla Chiesa, sede del Comando Legione Carabinieri Sicilia. Celebrata anche una messa nella Chiesa di San Giacomo dei Militari.