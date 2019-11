Moto: a salone Eicma quasi 800mila visitatori

Milano, 11 nov. (Adnkronos) - Si è chiusa con quasi 800mila visitatori Eicma, l'esposizione internazionale del ciclo e motociclo, tenutasi alla fiera di Rho-Pero, alle porte di Milano. La 77esima edizione della manifestazione si è tenuta in otto padiglioni, due in più rispetto l’edizione dello scorso anno: 1.887 i brand presenti, con un incremento del 47% sul 2018, il 63% dei quali provenienti dall’estero in rappresentanza di 43 Paesi. Oltre 43mila gli operatori del settore presenti, di cui quasi 24mila provenienti dall’estero, il 55%.

“Molto soddisfatto” dei risultati si dice il presidente di Eicma, Andrea Dell’Orto, che ha elogiato “l’ottimo lavoro della tecnostruttura organizzativa” e ringraziato, con “tutti gli espositori e l’industria delle due ruote, anche i singoli componenti del cda per aver condiviso e sostenuto il percorso che ci ha portato a questo successo. Quello trascorso dalla scorsa edizione è stato infatti un anno molto impegnativo, durante il quale abbiamo messo in campo una serie di importanti investimenti strategici, a diverse latitudini, che ci hanno permesso di alzare ulteriormente il valore indiscusso del nostro evento espositivo. Non era facile, ma dopo questa sei giorni entusiasmante possiamo affermare con orgoglio di essere ancora più attrattivi, più competitivi e imprescindibili per il settore e di aver contribuito in maniera inequivocabile a riempire Eicma di novità”.