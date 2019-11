Ad 'Artigiano in Fiera' casa taylor made, abiti unici e creatività

Milano, 11 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Qualità, autenticità, novità da tutta Italia e da tutto il mondo: l’'Artigiano in Fiera', la più importante fiera delle arti e mestieri del mondo, ritorna a Milano per la sua 24ma edizione. Per 9 giorni, al polo fieristico di Fieramilano Rho-Pero, circa 3.000 artigiani provenienti da 100 Paesi diventano protagonisti dell’evento con prodotti tipici e creazioni originali, tutte accomunate dalla manifattura d’eccellenza. La manifestazione, a ingresso gratuito con pass, sarà aperta al pubblico dal 30 novembre all’8 dicembre, dalle 10 alle 22,30.

Il pass gratuito necessario per accedere all’evento è facile da ottenere registrandosi al sito pass.artigianoinfiera.it dove in pochi semplici passaggi verrà fornito via mail e permetterà l’ingresso gratuito per tutte le giornate della Fiera. Potrà essere conservato su smartphone, tablet o essere stampato su carta; inoltre, sarà sempre disponibile e recuperabile sul proprio account. Il pass è nominale, personale e non cedibile; chi non è in possesso di un indirizzo email può essere registrato anche da conoscenti, amici o parenti.

I visitatori potranno apprezzare tutte le novità dei tre grandi saloni tematici dedicati alla casa, alla moda, al design e alla creatività che 'Artigiano in Fiera' presenterà anche quest’anno: 'La tua casa' dedicato all’home living smart e su misura, 'L’Atelier della moda e del design' con proposte uniche e innovative per l’abbigliamento e l’home decor, il 'Salone della creatività' dedicato ad aspiranti artisti e craftworkers.

In particolare, il salone 'La tua casa', nel Padiglione 4, metterà in scena l’eccellenza di circa 100 imprese artigiane attraverso soluzioni smart e originali per l’arredamento e la valorizzazione degli spazi su misura. Saranno presenti numerose aziende dedicate alla ristrutturazione, alla climatizzazione, alla sicurezza, alla domotica e agli esterni secondo concept unici e innovativi, orientati alla sostenibilità. L’area presenterà le migliori proposte per arredare la propria casa, valorizzarne gli ambienti o donarle un look tutto nuovo.

Nell’'Atelier della moda e del design', il salone tematico di 'Artigiano in Fiera' situato nel Padiglione 4 e dedicato a fashion e design di alto livello, saranno riunite le creazioni di oltre 50 tra imprese sartoriali e gioiellerie artigianali. Concept originali, frutto di tecniche sperimentali e grande creatività saranno protagonisti anche nelle proposte di giovani designer e start up innovative.

Il 'Salone della creatività', nel Padiglione 6, compie dieci anni dalla sua prima apparizione ad 'Artigiano in Fiera' e conferma il suo successo raccogliendo tutte le arti creative e manuali rilette in progetti sempre nuovi e originali tra decoupage, patchwork, quilting, crochet, tricot, ricamo, scrapbooking, tessuti, filati, perline. Oltre 40 stand mostreranno l’estro di giovani creativi con idee regalo dedicate all’oggettistica e alla decorazione. Inoltre, gli appassionati e chi è in cerca di un nuovo hobby, potranno trovare kit completi e frequentare i workshop della Creative Academy per muovere i primi passi alla scoperta del loro talento o per replicare in maniera personalizzata le loro creazioni preferite.