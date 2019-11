Trapani: controlli in oleifici e cantine, 7mila euro di multe e 3mila chili di olio sequestrati (2)

(Adnkronos) - Ancora, in un oleificio di Salaparuta, è stato riscontrato il mancato rinnovo dell’autorizzazione allo scarico per cui è stata elevata la sanzione di 1.500 euro e in una cantina vitivinicola di Santa Ninfa, per l’omesso aggiornamento della registrazione sanitaria in ordine alle modifiche strutturali è stata elevata una sanzione di mille euro.

I legali rappresentanti di due cantine vitivinicole di Salaparuta, di un oleificio di Santa Ninfa ed uno di Partanna, sono stati denunciati in stato di libertà per violazioni in materia di protezione dei dati personali e garanzie in materia di controllo a distanza, non ché per l'installazione di telecamere per il controllo dei dipendenti senza la prevista autorizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro.