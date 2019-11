Rifiuti: Sunseri (M5S), 'Ecox inquina, governo sospenda autorizzazioni'

Palermo, 11 nov. (Adnkronos) - "Non avevamo dubbi, Ecox inquina e pesantemente. Ora la Regione non può più tergiversare, sospenda immediatamente le autorizzazioni alla gestione dell'impianto, se non vuole rendersi complice degli inevitabili danni alla salute dei cittadini". Così il deputato del M5S all'Ars Luigi Sunseri commenta la relazione dell'Arpa sull'impianto di compostaggio di Termini Imerese. L'impianto gestito da Ecox, secondo quanto riportato nella relazione non avrebbe "le caratteristiche e i presidi ambientali utili a garantire una corretta gestione del processo senza arrecare danni all'ambiente circostante ed alla salute dei cittadini".

"Abbiamo subito fin troppo – continua Sunseri - abbiamo pagato a caro prezzo la disattenzione della politica e gli interessi economici di pochi a discapito del benessere di tanti. Ecox non è la benvenuta nel nostro territorio. I frutti della nostra battaglia ora cominciano ad arrivare, la relazione di Arpa non può essere presa sottogamba e richiede prese di posizione immediate della Regione. Noi non daremo tregua, finché Ecox non avrà sbaraccato". Tra le principali lacune individuate dall'Arpa ci sono cumuli di potatura di sfalci senza copertura, ampie zone di percolato, odori nauseabondi e la "assenza di presidi ambientali utili a prevenire la dispersione del rifiuto liquido, nonché l'emissione e la dispersione di odori particolarmente intesi nell'area".