Tim: Nardello, 'impegnati in alfabetizzazione digitale del Paese'

Trapani, 11 nov. (Adnkronos) - "Vogliamo contribuire ad una alfabetizzazione digitale del nostro Paese che oggi purtroppo ha gli indici più bassi in Europa". Così il responsabile strategie di Tim, Carlo Nardello, che oggi ha presentato il progetto 'Risorgimento Digitale'.

"Vogliamo convincere le persone - spiega - che è importante sapere come si usa un computer. Non vogliamo raccontare la storia d'internet, piuttosto come si fa ad accedere e ad utilizzare i servizi digitali e le cose di tutti i giorni. Vorremmo inoltre supportare e aiutare la pubblica amministrazione per comprendere come può essere utile il digitale. Un esempio, dare ai cittadini che verranno nel nostro stand lo Spid, oltre alle piccole e medie aziende", conclude Nardello.