Pirelli: inaugura a Melbourne il quinto flagship store P Zero World (2)

(Adnkronos) - "All'interno di P Zero World -continua Giovanni Tronchetti Provera- il cliente può trovare tutto il mondo di Pirelli, quindi non soltanto i nostri pneumatici, ma tutte le collaborazioni che abbiamo con i nostri partner, da Mont Blanc a Puma a Roger Dubuis. Cerchiamo di trasferire tutto il nostro mondo, tutte le nostre partnership, ma anche quello che oggi va al di fuori del pneumatico, come può essere per noi il calendario Pirelli o l'Hangar Bicocca con l'arte moderna".

Il concetto di P Zero World, si spiega da Pirelli, è stato spesso sintetizzato come 'la boutique del pneumatico', un negozio dove i clienti trovano i prodotti più esclusivi della gamma Pirelli oltre a servizi dedicati al mondo delle auto sportive e di lusso. Nei P Zero World tutta la gamma Pirelli è a disposizione dei clienti, compresa quella Moto e quella Velo così come gli accessori firmati Pirelli Design, che vengono realizzati in collaborazione con marchi come Montblanc, Mv Agusta, Puma, Roger Dubuis e Tecnorib. Fra i servizi per i clienti del P Zero World ci sono anche il car valet e la courtesy car e il track expert, un tecnico capace di consigliare il miglior assetto per le diverse vetture, in funzione del tipo di utilizzo, che sia strada o pista.

Ma dopo Melbourne la strada non è finita. "Stiamo ragionando con vari partner sia negli Stati Uniti che in Asia" per l'apertura di nuovi P Zero World. "L'idea -spiega Giovanni Tronchetti Provera- è cercare di trovare lo spazio migliore e il partner migliore per poter fare questa attività come siamo riusciti a fare fino ad oggi. Abbiamo l'idea di aprire dieci P Zero World in tutto il mondo. Oggi siamo a cinque e l'obiettivo è aprirne uno all'anno e quindi sicuramente l'anno prossimo ci sarà qualcosa di nuovo".