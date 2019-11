Edili: protesta venerdì 15, manifestazioni anche in Sicilia (2)

(Adnkronos) - "In queste ultimi anni - rilevano - si sarebbero dovute progettare e appaltare opere pubbliche per miliardi di euro in grado di produrre un’occupazione aggiuntiva tra diretto e indotto che avrebbe potuto in parte riassorbire le perdite del settore. Questo non è avvenuto con le conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti. Oggi un cambio di direzione è non più rinviabile".

Le manifestazioni si terranno a Palermo in piazza Politeama, alle 9,30; a Catania, presidio in prefettura, ore 9,30; a Messina sit in in prefettura, ore 9,30; a Trapani, sit in in prefettura, ore 9,30; a Siracusa, l"Horror tour delle incompiute' dalle 9; a Ragusa, sit in in prefettura, ore 9,30; a Enna, presidio e volantinaggio in prefettura, ore 9.30.