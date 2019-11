Privacy: Inveo, al via alta specializzazione per Dpo (5)

(Adnkronos/Labitalia) - "Attività che non sono ispettive, ma di supporto e di audit e che permetteranno loro di imparare in concreto, con una metodologia strutturata come si opera. E quindi al loro interno replicare e sapere come dover, in quanto Dpo, strutturarsi all'interno dell'azienda", ribadisce ancora Giannetti.

E l'attività di Inveo prosegue anche in Europa dopo un vento tenutosi ad ottobre a Bruxelles. "Noi in Italia, nonostante riusciamo sempre a farci del male da soli, abbiamo una grandissima cultura nell'ambito della protezione dei dati personali. Abbiamo una lunghissima tradizione. L'Europa da questo punto di vista ci ha seguiti, non ha nulla da insegnare a noi. E con Buttarelli abbiamo sempre riflettuto su questo: come possiamo portare la nostra cultura in Europa", spiega.

"Nacque così l'idea di fare un convegno a Bruxelles. Il convegno purtroppo si è tenuto in ottobre, senza di lui, con forte tristezza e rammarico ma abbiamo avuto la collaborazione dell'Autorità europea, dell'European data protection supervisor, che anche in nome suo ha contributo a questo evento. E' stato un successo e proprio per questo a marzo/aprile avremo probabilmente la possibilità di farne un altro", conclude.