Sicilia: accordo con Ministero Ambiente, 4 mln per misure anti-inquinamento

Palermo, 11 nov. (Adnkronos) - Quattro milioni di euro dal Ministero dell'Ambiente per sostenere le nuove iniziative anti-inquinamento da traffico nelle città di Palermo, Catania, Messina e Siracusa. E' quanto previsto nell'Accordo di programma sottoscritto oggi, a Catania, dal ministro Sergio Costa e dal presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, alla presenza degli assessori all'Ambiente, Toto Cordaro, e dell'Energia, Alberto Pierobon. Le misure andranno a potenziare gli interventi già contenuti nel Piano approvato lo scorso anno.

"Dobbiamo recuperare il tantissimo tempo perduto in Sicilia sul fronte ambientale e della qualità dell'aria - afferma Musumeci - Il mio governo ha già adottato il Piano regionale e nei prossimi giorni verrà licenziato anche il Piano per l'amianto, così finalmente i Comuni potranno essere nelle condizioni di raccoglierlo e conferirlo nei luoghi preposti". Per quanto riguarda poi la desertificazione, il governatore ha sottolineato che "la Sicilia è l'unica Regione ad avere varato un concreto Piano di azione. Il tema della desertificazione è quello più sottovalutato in una terra che è particolarmente esposta. Io credo che con il governo centrale e con il ministro dell'Ambiente si possa e si debba fare un buon lavoro".