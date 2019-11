Iraq: attentato Nassirya, Miccichè depone corona di alloro in memoria ai caduti

Palermo, 11 nov. (Adnkronos) - Il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè ha deposto, nel cortile Maqueda di Palazzo Reale, a Palermo, una corona di alloro in memoria dei caduti siciliani di Nassiriya nel sedicesimo anniversario della strage del 2003. Insieme al presidente dell'Ars, il comandante della Legione Carabinieri Sicilia Giovanni Cataldo e il comandante militare dell’esercito Sicilia Maurizio Angelo Scardino.

"La memoria di questi valorosi soldati che hanno perso la vita per portare la pace non deve essere mai dimenticata – ha detto Miccichè - Un anniversario, quest’anno, funestato dall’attentato che ha coinvolto cinque militari italiani. Un attentato che ci induce a riflettere sull’instabilità politica e sociale di una vasta area del Medio Oriente che non riesce a trovare la strada per un autogoverno democratico, dopo anni di dittatura e di terrorismo".