Pensioni: Delrio, 'iniziativa gruppi Pd su temi posti da sindacati'

Roma, 11 nov. (Adnkronos) - “I temi sollevati dai sindacati dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil dell’Emilia Romagna che abbiamo incontrato oggi a Bologna meritano tutta l’attenzione del gruppo dei deputati democratici. Abbiamo già avviato il lavoro sulla questione della non autosufficienza, che i sindacati hanno posto fra le priorità". Lo dichiara il capogruppo del Partito democratico alla Camera Graziano Delrio a margine dell’incontro che si è svolto questa mattina a Bologna

"Intanto va detto che i fondi per non autosufficienza aumenteranno nel triennio di 550 milioni. Un segnale di attenzione che unito ai due miliardi sul fondo sanitario dice che i democratici vogliono una sanità pubblica più forte. Sugli aspetti che riguardano i redditi da pensione (perequazione e aumento delle risorse per la quattordicesima che allarghi la platea dei pensionati che la ricevono), abbiamo assicurato l'impegno di cercare tutti gli spazi possibili all’interno della manovra finanziaria e un percorso da costruire insieme che approdi a specifiche iniziative legislative. Alcune proposte sono già depositate e abbiamo garantito un lavoro comune per la legge quadro sulla non autosufficienza attesa da tanti anni”.