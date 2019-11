Anci: il Veneto lancia manifesto dei sindaci (2)

(Adnkronos) - Anci Veneto ha deciso di realizzare questo manifesto "per mettere sul tavolo con chiarezza i temi e gli aspetti che riguardano oggi l’essere sindaco. È un’assunzione di responsabilità per tutelare i sindaci che ogni giorno si interfacciano con i cittadini". Come sottolinea la presidente Pavanello: “siamo il tessuto connettivo del Paese e delle comunità, come dice Mattarella. Un ruolo che vogliamo svolgere fino in fondo e per questo sentiamo l’esigenza di costruire e favorire un dibattito e un percorso per dare dignità al ruolo di sindaco. E per essere messi nella condizioni di poter svolgere le nostre funzioni”.

La presidente Pavanello conclude la presentazione del manifesto lanciando un appello: “perché questo manifesto venga condiviso, commentato, criticato perché è il confronto che crea le soluzioni migliori. Un manifesto per permettere ai sindaci di dare risposte a tutti gli interlocutori. Questo manifesto guarda al futuro perché d'una città non godi le sette o settantasette meraviglie, ma la risposta che dà ad una tua domanda. E noi sindaci dobbiamo essere in grado di costruire quella risposta”.