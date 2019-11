Ex Ilva: Laforgia (Leu), 'si verifichi eventuale nazionalizzazione'

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "Lo ripeto: se ArcelorMittal vuole risedersi al tavolo per rispettare gli impegni, benissimo. Altrimenti si verifichi fino in fondo la carta della nazionalizzazione. In questa partita, lo Stato non può perdere”. Lo dice il senatore di Leu e coordinatore nazionale di E'viva Francesco Laforgia a margine di un incontro a Milano.