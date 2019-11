Manovra: Gelmini, 'rischio aumento tasse locali'

Scene delle proteste pacifiche in Germania dell'Est proiettate sugli edifici a Berlino

(Agenzia Vista) Berlino, 09 novembre 2019 Scene delle proteste pacifiche in Germania dell'Est proiettate sugli edifici a Berlino In occasione del trentennale della caduta del Muro di Berlino proiettate su degli edifici le scene delle proteste pacifiche in Germania dell'Est. /courtesy Instagram little_munchkin_patch Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it