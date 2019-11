Muro Berlino: delegazione Fdi in capitale tedesca

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - Si è conclusa la visita istituzionale di Fratelli d’Italia a Berlino, in occasione del trentennale della caduta del Muro. La delegazione parlamentare, composta dalla senatrice Isabella Rauti e dai deputati Federico Mollicone, Marco Osnato e Mauro Rotelli, ha incontrato venerdì pomeriggio l'ambasciatore italiano in Germania Luigi Mattiolo e, nella giornata di sabato, ha partecipato ad alcuni eventi celebrativi organizzati in città.

La delegazione parlamentare di Fratelli d’Italia e quella dei giovani di “Gioventù Nazionale”, hanno deposto una corona di fiori, presso la “Finestra della Memoria“ che ricorda le vittime cadute nel tentativo di scavalcare il Muro. Inoltre, la rappresentanza di Fdi si è trattenuta nell’area del Memoriale -delimitata dall’unica porzione del muro conservata- per collegarsi ai numerosi eventi organizzati in Italia, in particolare con quello in corso in contemporanea a Milano con Giorgia Meloni e Carlo Fidanza ed i parlamentari lombardi.