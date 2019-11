Fi: Tajani, 'alternativi a Renzi, scellerato accordo con lui'

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "Fare un accordo con Renzi secondo me è un accordo scellerato. È uno scenario che non esiste, io sono stato eletto da elettori di centrodestra”. Lo ha affermato Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, ospite di di 'Agenda', su Sky Tg24.

“Il movimento del senatore Renzi –ha spiegato- è un movimento alternativo al nostro, per le scelte politiche fatte anche in passato: la riforma delle banche di Credito cooperativo, delle Popolari, la vicenda Etruria. Sono tutte scelte che vanno in contrasto con gli interessi del nostro elettorato, vanno in contrasto con chi ci permette di essere eletti".

“Cambiare casacca –ha concluso Tajani- non porta mai bene, magari arriva qualche deputato ma non arrivano i voti, è un fatto storico, per qualsiasi parte politica. Renzi ora ha bisogno di dire ‘aggrego qualcuno, voi di Forza Italia se siete scontenti venite da me’. Non è riuscito a convincere quelli del Pd, di cui è stato segretario, figuriamoci se riesce a convincere quelli di Forza Italia”.