Mafia: Fico, 'bene scuola intitolata a Livatino, istruzione per cambiare società'

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "A pochi chilometri da Palermo hanno deciso di intitolare una scuola al giudice Rosario Livatino. Un’iniziativa dal grande valore simbolico, a cui non ho potuto partecipare ma a cui ho voluto contribuire inviando un messaggio a tutti i partecipanti. La scuola, cui affidiamo la crescita culturale e civile dei giovani, è lo specchio della società in cui viviamo. Allo stesso modo è un importante laboratorio capace di trasmettere i valori di un’etica pubblica che può cambiare in meglio la nostra società". Lo scrive su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico.

"Scegliere di intitolare l’istituto comprensivo di Ficarazzi al giudice Livatino, ucciso dalla mafia nel 1990, è una precisa scelta di campo, che mette al centro -aggiunge- il valore dell’integrità civile, il riscatto sociale e il desiderio di una libertà autentica. Rifuggendo ogni omertà, rassegnazione o paura. Un omaggio non formale, che è volto a fare propria l’eredità di un magistrato che ha legato la propria professione e il proprio destino a quei valori di giustizia e di democrazia, sui quali si fonda la nostra Costituzione ed una società realmente libera".