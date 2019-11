Tumori: arti marziali contro il cancro, 'Rabbi G' prossima settimana in Italia (2)

(Adnkronos) - Il tour di 'Rabbi G' si concluderà lunedì 18 a Bari, con una visita al policlinico Giovanni XXIII e un incontro col primario di Oncoematologia pediatrica, Nicola Santoro, e il dottor Giampaolo Arcamone.

Clinical assistant professor in pediatria alla Wayne state university school of medicine di Detroit, rabbi Elimelech Goldberg perse la sua prima figlia per la leucemia quando aveva due anni. Cintura nera nell’arte marziale coreana chiamata Choi kwang do, ha puntato sull’obiettivo di alleviare il dolore dei bambini malati di cancro, anche offrendo al paziente una spinta morale attraverso l'insegnamento delle arti marziali.

Nel 1999 ha dato così origine all’associazione Kids kicking cancer. La prima classe era composta da 12 allievi del Children’s Hospital of Michigan. Da allora l'associazione è cresciuta insegnando le arti marziali a più di 2500 bambini in Michigan, California, Florida e New York. Fuori dagli Usa, è attiva in Ontario, Italia e Israele.