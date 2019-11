Ex Ilva: Brescia, 'costruire alternativa anche con legge speciale'

Roma, 9 nov. (Adnkronos) - Dopo aver sbloccato 30 milioni per i comuni dell’area di crisi, il ministro Patuanelli ha dato l’ok a 12 progetti di restauro della città vecchia di Taranto finanziati con 90 milioni. C’è poi l’impegno del governo a istituire a Taranto il corso di laurea in medicina. Cultura, innovazione e turismo sono le basi per la riconversione economica di una città e di un territorio ferito. Non possiamo condannare Taranto all’Ilva-dipendenza. Bisogna costruire un’alternativa, anche con una legge speciale, guardando a modelli che hanno funzionato all’estero come ad esempio Bilbao". Lo afferma Giuseppe Brescia, deputato M5S pugliese e presidente della commissione Affari costituzionali della Camera.

“Ieri nel confronto coraggioso con i tarantini -aggiunge- il presidente Conte è rimasto colpito da unoperaio che gli ha detto 'presidente, da trent’anni non si pianta un albero'. È il segno di una comunità condannata al ricatto del lavoro in cambio della salute. A questi cittadini lo Stato deve dare risposte a testa alta con senso di giustizia e senza rinunciare alla legalità".