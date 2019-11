Bologna: Faraone, 'ora basta parlare di amori malati'

Roma, 9 nov. (Adnkronos) - "Magari adesso qualcuno la smetterà di parlare di 'amori malati' o di giustificare la violenza sulle donne coi 'raptus'. Nessuna attenuante per i femminicidi, in continua e costante crescita in Italia, tantomeno quella incredibile del 'turbamento emotivo'. Stop femminicidio". Lo scrive su Twitter il capogruppo di Italia viva in Senato Davide Faraone.