Muro Berlino: D'Uva, 'abbattere ofio, pregiudizio e ignoranza'

Roma, 9 nov. (Adnkronos) - "Oggi penso a quante cose straordinarie, tutte assieme, sono successe a Berlino in quel 9 novembre di 30 anni fa. Ma anche a quanti altri muri dobbiamo ancora far cadere. Come odio, pregiudizio, ignoranza: a uno a uno, abbattiamoli tutti". Lo scrive su Twitter Francesco D'Uva, deputato M5S e questore della Camera.