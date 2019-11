Brasile: Vescovi (Lega), 'sconvolgente sostegno Pd a Lula'

Roma, 9 nov. (Adnkronos) - “È a dir poco sconvolgente che esponenti di spicco del Pd come l'ex premier e oggi commissario europeo Gentiloni, il segretario Zingaretti fino a D'Alema dichiarino pubblicamente la propria soddisfazione per la scarcerazione di Lula in Brasile, un estremista che esce di galera, grazie a una reinterpretazione della norma sui condannati". Lo afferma Manuel Vescovi, senatore della Lega e segretario della commissione Esteri di palazzo Madama.

"Ci vengano a spiegare -aggiunge- cosa ci sia da festeggiare per l'uscita dal carcere di un ex Presidente condannato in appello per corruzione contro il proprio Paese. I brasiliani hanno eletto, democraticamente, il premier Bolsonaro: inneggiare alla vittoria per l'uscita di galera di un contannato per corruzione suona a dir poco stonato per chi, come il Pd, pretende ogni giorno, di dare lezioni di morale”.