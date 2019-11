Ex Ilva: Meloni, 'Italia mantenga impegni o stop da investitori stranieri'

Roma, 9 nov. (Adnkronos) - "Con il tema dello scudo penale è stato fatto un altro grande errore, quello di offrire un alibi nel caso in cui Arcelor Mittal avesse come obiettivo quello di uscire dalla produzione di Ilva". Così Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, in una dichiarazione riportata da Rainews 24.

"Penso che in generale -aggiunge- sia un errore se lo Stato italiano non mantiene i propri impegni, perchè se noi non diciamo a chi investe anche dall'estero che è uno Stato serio, in Italia non investirà più nessuno".