Napoli: Salvini, 'grazie a Carabinieri per arresti per truffa ad anziani'

Roma, 9 nov. (Adnkronos) - "Grazie ai Carabinieri, che hanno arrestato una cinquantina di persone tra Milano e Napoli accusate di truffa agli anziani. Chi se la prende con i nostri nonni, magari raccontando di incidenti a figli o nipoti per ottenere dei soldi, è un infame che merita pene esemplari e nessuna pietà". Lo afferma in una nota il segretario della Lega, Matteo Salvini.

"Non vediamo l'ora -aggiunge- di andare al voto per cacciare gli incapaci che ci governano e riprendere la lotta senza quartiere ai delinquenti, al fianco delle donne e degli uomini in divisa".