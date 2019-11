Fca: Berlusconi, 'bene aggregazione con Psa, auguro successo'

Roma, 9 nov. (Adnkronos) - "Siamo per il libero mercato, che per definizione va oltre i confini degli Stati, valutiamo positivamente i processi di aggregazione sovranazionale come quello fra Fca e Psa, che ha realizzato il quarto gruppo mondiale nel settore automobilistico. Auguro a Fiat Chrysler il migliore successo". Lo afferma Silvio Berlusconi in un'intervista a 'Milano finanza'.