Ex Ilva: Berlusconi, 'preoccupato per governo irresponsabile ed inadeguato'

Roma, 9 nov. (Adnkronos) - "Sono preoccupato quando gli stranieri scappano dall’Italia, come sta accadendo per la drammatica vicenda dell’Ilva di Taranto, per colpa dell’irresponsabilità di un governo inadeguato". Lo dice Silvio Berlusconi in in'intervista a 'Milano finanza'.

"Non soltanto -aggiunge il leader di Fi- si rischia di mettere in ginocchio una città e di gettare sul lastrico migliaia di famiglie, ma un grande Paese manifatturiero come il nostro potrebbe rimanere escluso da un settore strategico come l’acciaio. Questo avrebbe gravissime conseguenze non solo a Taranto e non solo in Puglia".