Mediaset: Berlusconi, 'vicenda con Vivendi si concluderà positivamente'

Roma, 9 nov. (Adnkronos) - "Mio figlio Piersilvio e i nostri manager stanno lavorando molto bene. Sono fiero di loro. Quanto a Vivendi, non seguo da vicino la vicenda. Ma sono certo che tutto si concluderà positivamente per noi". Lo afferma Silvio Berlusconi, parlando del futuro di Mediaset in un'intervista a 'Milano finanza'.