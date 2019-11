Volontariato: Casellati, 'eccellenza italiana, solidarietà è stile di vita'

Roma, 9 nov. (Adnkronos) - "È grazie alle donne e agli uomini che ogni giorno offrono tempo, capacità, energie e passione per aiutare e sostenere gli altri che l'Italia è diventata ed è tuttora il Paese che conosciamo e che amiamo. Ce lo dice la nostra storia nazionale, fortemente legata all'attività sociale e solidaristica. Un'attività che produce un duplice virtuoso effetto: garantisce un supporto a chi ne ha bisogno; dona forza interiore e positività ai volontari e a tutti coloro che si dedicano agli altri". Lo ha affermato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, intervenendo a palazzo Madama al Premio Volontariato 2019 nell'ambito del nono appuntamento di 'Senato & Cultura'.

"Sono straordinari -ha ricordato la seconda carica dello Stato- i racconti di tanti volontari che spiegano come nell'assistere gli altri si riceva molto più di quanto si possa immaginare. È da questa considerazione che ho immaginato e ideato questo progetto. Il premio dimostra che la solidarietà non è soltanto un valore, ma uno stile di vita, un modo per interpretare al meglio il proprio ruolo nella società e affermarsi, in qualità di cittadini e, di volontari, come vere eccellenze, fonti di ispirazione e modelli di riferimento".