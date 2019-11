Muro Berlino: Battelli, 'da quel giorno più liberi e più forti'

Roma, 9 nov. (Adnkronos) - "Trent'anni dopo quel 9 novembre 1989 posso dire che quella giornata ha reso tutti noi liberi, diversi e più forti. Il mondo globale, come lo conosciamo oggi, non sarebbe esistito senza questa data storica". Lo afferma Sergio Battelli, deputato M5S e presidente della commissione per le Politiche Ue della Camera.

"È proprio recuperando lo spirito di quella giornata -aggiunge- che troveremo il coraggio di affrontare le nuove sfide, anche abbattendo quei muri immateriali che spesso i Paesi europei, colpevolmente, continuano a costruire. E allora continuiamo a lavorare, ancora armati di 'mazze' , 'picconi' e 'vanghe', per farci largo tra vecchie macerie e fortificare un'Unione europea dei popoli: solidale, aperta e democratica".