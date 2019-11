Quirinale: Meloni, 'Draghi al Colle not in my name'

Roma, 9 nov. (Adnkronos) - "Not in my name". Così Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, in visita all'Eicma di Milano, ha risposto a chi gli chiedeva di commentare la recente presa di posizione di Matteo Salvini che, rispetto all'ipotesi di un'elezione di Mario Draghi alla Presidenza della Repubblica dopo Sergio Mattarella, aveva risposto 'why not'.