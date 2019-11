Bologna: Siracusano (Fi), 'per Olga Matei giustizia è fatta'

Roma, 9 nov. (Adnkronos) - "Non esiste alcuna 'tempesta emotiva' che possa giustificare il massacro di una donna, e non poteva esserci alcuno sconto di pena per Michele Cristaldo, l'omicida di Olga Matei, la ragazza uccisa nel 2016. La Cassazione ha annullato la folle motivazione con la quale di fatto la Corte d'Appello dimezzava in secondo grado la pena da 30 a 16 anni. Giustizia è fatta per Olga e per tutte le donne uccise due volte, dal loro carnefice e poi da sentenze inaccettabili". Lo afferma Matilde Siracusano, deputato di Forza Italia.