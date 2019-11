Shoah: Fiano twitta bonifico per viaggio studenti Predappio ad Auschwitz

Roma, 8 nov. (Adnkronos) - "Non commento la scelta del Sindaco di #Predappio di non sovvenzionare il viaggio di un ragazzo ad #Auschwitz ho solo deciso che quel viaggio lo pago io, mandando i soldi all’associazione Deina, organizzatrice del viaggio, che comunque aveva deciso di pagare. Servono fatti, non parole". Lo scrive Emanuele Fiano del Pd su twitter postando la ricevuta del bonifico.