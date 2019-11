Ex Ilva: Martina, 'Conte a Taranto presenza significativa'

Un salvataggio speciale da parte dei Vigili del Fuoco, un cavallo di 39 anni bloccato in una pozza

(Agenzia Vista) Firenze, 08 novembre 2019 Un salvataggio speciale da parte dei Vigili del Fuoco E’ stato soccorso dai Vigili del fuoco un anziano cavallo di 39 anni a Rignano sull'Arno in provincia di Firenze. Il quadrupede era rimasto bloccato in una pozza di fango in località Le Corti. /Fonte Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it